Luxemburg hofft bei Klage gegen EU auf Deutschland

Die europäischen Umwelt- und Energieminister haben am Freitag in Amiens über das weitere Vorgehen bei der Einstufung von Atomkraft und Gas als nachhaltige Energiequellen beraten. Die luxemburgische Umweltministerin Carole Dieschbourg appellierte an Deutschland, sich einer geplanten Klage anzuschließen, falls es dazu komme. «Wir würden es begrüßen, wenn Deutschland sich beteiligen würde», sagte Dieschbourg der Nachrichtenagentur AFP.

Österreich und Luxemburg haben rechtliche Schritte angekündigt, um die Aufnahme der Atomkraft in die Liste grüner Investitionen zu verhindern. «Dafür gibt es juristische und inhaltliche Gründe», sagte Dieschbourg. Die Einstufung von Atomkraft als nachhaltig würde zudem ein falsches Signal senden. «Wenn es dazu kommt, ist es Greenwashing», sagte sie.

#Nuclear is too slow, too expensive and too risky! ⚠️ And will never be green! Glad to see our efforts have led to the succesful exclusion of nuclear and #gas from the #EUtaxonomy. ✅ We now have to make sure it stays that way! #investgreen #sustainablefinanceEU @lgewessler