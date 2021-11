Leiche eines Luxemburgers in Portugal gefunden

Der in Luxemburg lebende Marco Alves Santos ist am 5. August tot in Portugal aufgefunden worden. Die Leiche des portugiesischen Staatsangehörigen wurde im Fluss Rio Mondego bei bei Figueira da Foz gefunden, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagmorgen mitteilt.

Um die Umstände des Todes zu klären, arbeite die Kriminalpolizei eng mit den portugiesischen Behörden zusammen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer zwischen dem 2. und 5. August bei Figueira da Foz und im Umkreis des Flusses etwas beobachtet hat, kann sich telefonisch unter der Notrufnummer 113 melden oder per Mail an pj.ip-info@police.etat.lu.

(L'essentiel)