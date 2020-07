CSV wünscht sich mehr Gehör von der Regierung

Mit 21 Abgeordneten in der Chamber sitzt die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) in der Opposition und ist der Auffassung, dass ihre Meinung mehr von der Regierung berücksichtigt werden sollte. Das geht aus der parlamentarischen Bilanz des Jahres 2019/2020 hervor, die die CSV-Vorsitzende Martine Hansen am heutigen Montag vorgestellt hat. Ihrer Meinung nach sei die nationale Einheit, die während der Krise vorherrschte, endgültig beendet, und die Regierung beachte die Partei kaum noch.

Die Fraktionsvorsitzende bedauert die verwirrende Situation: Covid-Gesetze seien nicht kohärent und die Regeln nicht klar genug. Neben der Coronavirus-Krise engagierten die CSV-Abgeordneten sich besonders in den Bereichen Wohnen, einem grundlegenden Problem des Landes, und Gesundheit.

In diesem Zusammenhang stand die CSV in konstruktiver Opposition und hat der Regierungskoalition DP-Déi Gréng-LSAP Vorschläge präsentiert. Während des parlamentarischen Jahres 2019/2020 wurden insgesamt elf Gesetzesvorlagen und 16 Änderungsanträge eingereicht. Dies sei mehr als die Regierungsparteien zu ihrer Zeit in der Opposition getan hätten. Doch alle Initiativen der CSV-Abgeordneten seien auf der Strecke geblieben, bedauert Martine Hansen.

(L'essentiel)