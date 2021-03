Kameraüberwachung darf nicht die einzige Lösung sein

In Luxemburg-Stadt sind nach Angaben des Ministeriums für innere Sicherheit derzeit 98 Überwachungskameras in vier Bereichen der Hauptstadt installiert (Glacis/Kinneswiss, Bahnhof, Josy-Barthel-Stadion und Adolphe-Brücke). Eine Kamera kostet in der Anschaffung fast 15.000 Euro, die sehr teuren Infrastrukturarbeiten nicht eingerechnet.

Im Hinblick auf die Frage, ob die Videoüberwachung in Luxemburg-Stadt wirklich effektiv ist, hat die Generalinspektion der Polizei (IGP) am Freitagmorgen eine aktuelle Studie vorgestellt. Nach der Analyse polizeilicher Daten und diverser Befragungen und Erhebungen, die in Luxemburg-Stadt, in den Stadtteilen Bonneweg, Limpertsberg und am Bahnhof durchgeführt wurden, kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass «die Videoüberwachung ein wichtiges, aber nicht unbedingt entscheidendes Instrument im Kampf gegen die Kriminalität ist».

Teilweise sorgen die teuren Systeme im Stadtumfeld für Abschreckung und verhindern somit womöglich auch Straftaten, aber die Drogenprobleme im Bahnhofsviertel zeigen, dass Kameras nicht die einzige Lösung sein können. Es ist daher wichtig, die Überwachungskameras in ein «globales Sicherheitskonzept» einzubeziehen.

(fl/L'essentiel)