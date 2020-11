Der Spritpreis zieht ab Samstag wieder an

Wer Super 98 tankt, muss am Samstag, 0 Uhr, tiefer in die Tasche greifen. Das teilt das Energieministerium am Freitag mit. Demnach steigt der maximale Literpreis für den Kraftstoff zum Tageswechsel um 1,5 Cent. Der Liter kostet dann 1,149 Euro.

Beim 95er-Sprit und beim Diesel kündigte das Ministerium am Donnerstag keine Preisänderungen an.

(L'essentiel)