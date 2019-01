Fünf Schul-​​Angestellte kämpfen um ihren Job

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fünf Grenzgängerinnen, die von der Firma Eurest Luxemburg am französischen Lyzeum Vauban angestellt sind, stehen vor dem beruflichen Aus. Der Vertrag des auf Verpflegung spezialisierten Unternehmens mit der Schule endete offenbar im September 2017. Das Lyzeum will nun Zeitarbeiter des Unternehmens GO RH anstelle der Frauen beschäftigen.

In einem Schreiben, das im Dezember an GO RH geschickt wurde, bat der Anwalt von Eurest das Zeitarbeitsunternehmen, die Arbeitnehmerinnen auf der Grundlage des Arbeitsrechts über die Übertragung von Tätigkeiten und Personal zu übernehmen. «GO RH weigert sich, ohne Rücksicht auf unser Wohlergehen und das unserer Kinder», sagt eine der betroffenen Frauen.

«Nicht zur Übernahme verpflichtet»

Zusammen mit ihrem Rechtsanwalt, Dogan Demircan, wollen die Frauen am Montagmorgen an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. «Gemäß der europäischen Richtlinie von 2001 ist die Übertragung von Tätigkeiten Pflicht. Der europäische oder luxemburgische Gesetzgeber setzt sich damit für die Interessen der Arbeitnehmer und der Beschäftigung ein. Die Gewerbeaufsicht sieht das auch so. Sollte es anders kommen, werden wir vor Gericht ziehen», sagt der Anwalt.

Der Anwalt des Unternehmens GO HR sieht den Fall anders: «Das von mir vertretene Zeitarbeitsunternehmen hat auf eine Anfrage reagiert, Zeitarbeitskräfte für verschiedene Arten von Positionen bereitzustellen. Wir sind nicht zur Übernahme eines anderen Dienstleisters verpflichtet.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)