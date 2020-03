Gastronomen versuchen, sich an Krise anzupassen

Die Corona-Krise trifft die Gastronomie hart. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, müssen die Restaurants ihre Räume für Gäste schließen. Der finanzielle Verlust ist enorm. «Wir wissen nicht, was wir mit all unseren Mitarbeitern machen sollen», klagt Médéric Alain. Er leitet das Restaurant L'Entracte in Bettemburg.

Um die Verluste zu begrenzen, hat er versucht, Essen auszuliefern. «Aber das ist nicht so einfach. Wir müssen alles improvisieren». Das Restaurant verfügt über keine solide Kundenkartei, das Ausliefern ist ganz neu für das Team. Wie sie es bewerben und organisieren sollen, wissen sie nicht so recht.

« Gesundheit der Mitarbeiter ist am wichtigsten »

Andere Gastronomen stehen vor ähnlichen Schwierigkeiten. Das Nirvana in Luxemburg-Stadt, ein veganes Restaurant, plant in den kommenden Tagen mit der Lieferung zu beginnen, benötigt jedoch Zeit, um sich darauf einzustellen. Für Le Plëss, ebenfalls in der Hauptstadt, ist das Ausliefern keine Lösung, weil «wir nicht über die technischen Mittel verfügen», erklärt ein Mitarbeiter. Der Laden hat daher vollständig geschlossen.

Dies gilt auch für die Trattoria Da Gino im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt. Der Chef, Gino Roberto, hätte sich gerne angepasst, aber «es ist zu kompliziert, die ganze Arbeitsorganisation für ein paar Wochen zu ändern». Seine Räumlichkeiten seien «zu klein und ungeeignet» und das Team «nicht groß genug» für Take-Away. Vor allem zog der Restaurantbesitzer die Schließung aus einem weiteren Grund vor: «Weil die Gesundheit der Mitarbeiter das wichtigste ist».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)