Belgischer König erweist Jean die letzte Ehre

Die Beerdigung von Großherzog Jean, dessen Tod im Alter von 98 Jahren am Dienstag bekannt gegeben wurde, findet am Samstag, 4. Mai, nach einer zwölftägigen Staatstrauer statt. Zur Beerdigung in der Kathedrale unserer lieben Frau werden viele adlige Gäste in Luxemburg erwartet.

Das belgische Königshaus bestätigt auf Anfrage von L'essentiel, dass König Philippe, dessen Vater Albert II, sowie ihren Gemahlinnen Mathilde und Paola, anwesend sein werden. «Es werden noch weitere Mitglieder der königlichen Familie an der Beerdigung teilnehmen. Wir warten noch auf die Bestätigung», heißt es aus Schloss Laeken.

Die großherzogliche Familie und die königliche Familie Belgiens sind verwandtschaftlich miteinander verbunden. Duch die Hochzeit von Großherzog Jean und Josephine-Charlotte von Belgien, die Schwester von Albert II, war Jean der Schwager von König Albert II und der Onkel des heutigen Königs Philippe.

