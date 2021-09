ESC-​​Gewinner Måneskin kommen nach Luxemburg

Zuletzt konnte man sie vergangenes Wochenende an der Seite von Ed Sheeran und Doja Cat beim Global Citizen in Paris sehen, jetzt kündigen Måneskin ihre Tour an: Mitte Dezember startet «Loud Kids on Tour 2022», dabei reist die Band quer durch Italien und legt einen Stopp bei Rock am Ring und Rock im Park ein.

Aber auch Luxemburger Fans haben Grund zur Freude! Am 12. Februar 2022 werden die Rocker aus Italien nämlich auf der Bühne der Rockhal performen. Tickets sind ab Donnerstag, den 30. September um 12 Uhr, auf der Website der Rockhal erhältlich.

Die Band – bestehend aus Damiano (Gesang), Victoria (Bass), Thomas (Gitarre) und Ethan (Schlagzeug) – hat es in nur wenigen Jahren von der Straße auf die ganz großen Bühnen geschafft. Nach «Il Ballo Della Vita» im Jahr 2018 veröffentlichten Måneskin im vergangenen März ihr zweites Studioalbum, «Teatro d'ira: Vol. I».

(Cédric Botzung/L'essentiel)