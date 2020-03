Villa Baldauff wird zum Luxushotel umgebaut

Nur einen Steinwurf von der Adolphe-Brücke entfernt steht in der hauptstädtischen Avenue Marie-Thérèse die Villa Baldauff. Auch wenn das leerstehende Anwesen in den letzten Jahren immer wieder Begehrlichkeiten geweckt hat, wurde seit 2010 nicht mehr darin gearbeitet. Nun hat die Finanzgesellschaft «La Luxembourgeoise» angekündigt, das Bauwerk in ein Luxushotel verwandeln zu wollen, wie Geschäftsführer Pit Hentgen am Montag ankündigt.

Das Fünf-Sterne-Hotel soll über «insgesamt 21 Zimmer in der Villa und im Nebengebäude verfügen». Da das 1881 und 1882 im Stil der Neorenaissance erbaute Gebäude unter Denkmalschutz steht, werden die Renovierungsarbeiten so durchgeführt, dass der Charme erhalten bleibt. Die Räume im Erdgeschoss seien noch immer in einem relativ guten Zustand, insbesondere die Deckenmalereien.

20 Millionen Euro für die Sanierung

Andererseits sei ein Pilz an einigen Stellen gewuchert, der insbesondere das verbaute Holz befallen hat. «Das kann passieren, wenn Räume über Jahre nicht geheizt werden», erklärt Architekt Jim Clemes. Seiner Meinung nach werden die Renovierungsarbeiten «etwa zwei Jahre» dauern.

«La Luxembourgeoise» hat das Anwesen für zehn Millionen Euro gekauft. Hengen schätzt, dass 20 weitere Millionen für die Sanierung fällig werden. Das Kulturministerium könnte die Arbeiten mit einer halben Million Euro bezuschussen, weil es sich bei dem Gebäude um nationales Kulturgut handelt. Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, unterstrich die Bedeutung des Fortbestandes der Villa: «Die Villa Baldauff eine der letzten drei Villen aus dieser Zeit, die in der Stadt geblieben sind.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)