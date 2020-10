Psychiatrische Versorgung steht vor dem Kollaps

Die Psychiatrie in Luxemburg steht vor «einer großen Krise», warnt die Gesellschaft für Psychiatrie, Kinderpsychiatrie und Psychotherapie (SLPPP) anlässlich des Welttages der psychischen Gesundheit am Samstag. Nach Angaben der Gesellschaft sei der Mangel an Fachärzten im Großherzogtum «zunehmend besorgniserregend».

Speziell in den Krankenhäusern sei die Situation bereits dramatisch. In den kommenden Monaten sei der Zusammenbruch der psychiatrischen Dienste absehbar. Wie die SLPPP mitteilt, haben in den letzten Monaten vier frei praktizierende Psychiater ihre Tätigkeit in Krankenhäusern eingestellt. Außerdem seien fünf Assistenzstellen frei geworden, weil keine geeigneten Kandidaten gefunden worden seien. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst funktioniere weiterhin nur dank der Psychiater, die in ihrer Rente weiterarbeiten. In einem der vier Allgemeinkrankenhäuser des Landes seien die Hälfte der Psychiater über 60 Jahre alt, in einem anderen 60 Prozent über 55 Jahre alt, bedauert die SLPPP. Sie seien trotz ihres hohen Alters «unverzichtbar für die Betreuung von Menschen mit psychischen Störungen».

Zu viel Arbeit, zu wenig Lohn

Der Mangel sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Den Hauptgrund siegt die SLPPP in den Arbeitsbedingungen innerhalb der Krankenhäuser. So müssten dort viele Psychiater «zusätzlich zu ihrer üblichen Arbeit bis zu zehn 24-Stunden-Dienste pro Monat leisten. Darüber hinaus prangert die Gesellschaft an, dass ihre Bezahlung «besonders ungünstig ist und nicht den wahren Wert der psychiatrischen Arbeit anerkennen». Infolgedessen sei die Versorgung durch Psychiater auch außerhalb der Krankenhäuser und im ambulanten Sektor bedroht.

«Psychiatrische Störungen und psychische Gesundheitsprobleme sind ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit in unserer Gesellschaft», so die SLPPP weiter. Sie fordert daher ein konzertiertes und rasches Handeln der Behörden und der Akteure vor Ort: «Die Maßnahmen sollten sich insbesondere auf die Arbeits- und Lohnbedingungen unseres Berufsstandes konzentrieren», argumentieren Psychiater. In Zusammenarbeit mit der Universität müsse auch so bald wie möglich eine Postgraduiertenausbildung für Psychiater eingerichtet werden.

(jw/L'essentiel)