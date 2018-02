Journalist Perrin muss 3000 Euro an PwC zahlen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das französische Zivilgericht «Tribunal de grande instance de Metz» wies am Dienstag die Klage des französischen Journalisten Edouard Perrin ab. Dieser ging juristisch gegen die Hausdurchsuchung des Whistleblowers in der LuxLeaks-Affäre, Raphaël Halet, vor. Zudem wurde Perrin dazu verurteilt, 3000 Euro an PricewaterhouseCoopers (PwC) zu überweisen. Perrin reichte die Klage ein, weil er den Schutz seiner Quelle verletzt sah.

Die Durchsuchung im November 2014 ergab, dass Halet Dokumente und Daten an Perrin übergeben hatte. Darin ging es darum, dass die luxemburgische Verwaltung internationale Großunternehmen durch eine äußerst niedrige Besteuerung ins Großherzogtum lockte. Als dies durch die LuxLeaks-Enthüllungen bekannt wurde, geriet Luxemburg in die Kritik.

Die Metzer Richter wiesen die Klage des Journalisten ab, weil Perrin sich bereits 2012 dem Thema Tax Rulings in Luxemburg gewidmet hatte. Der Journalist muss außerdem die Kosten für das Gerichtsverfahren in Höhe von 3000 Euro übernehmen. Perrin kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

(L'essentiel)