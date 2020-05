«Die Maßnahmen drängen alles in den Hintergrund»

«Klassen, in denen das Social Distancing eingehalten werden muss, sind nicht dasselbe», sagt Veronika, die sich am Lycée des Garçons in Esch/Alzette ins im letzten Schuljahr befindet. Über die Art und Weise, wie der Unterricht in ihrer Schule wieder aufgenommen wurde, ist sie nicht besonders glücklich: «Wir fühlen ins in den Sälen isoliert. Selbst die Lehrer sind von der Situation überfordert. Besonders im Kunstunterricht arbeiten wir normalerweise viel zusammen. Dort muss jetzt alles neu überdacht werden.»

Auch Ben hält den neuen Schulalltag für gewöhnungsbedürftig: «Man versteht die Leute nicht mehr so gut wegen den Masken. Außerdem muss man wegen der Hygienevorschriften jeden noch so kleinen Handgriff überdenken.» Die Schüler konnten vor dem Start des Unterrichts zwischen Masken und Schals als Mund- und Nasenschutz wählen. Diese Maßnahme findet Alessandro wichtig: «Einige Lehrer gehören zur Risikogruppe. Wir müssen deshalb besonders aufpassen.»

Die gemeinsame Feier nach der Prüfung fällt in diesem Jahr wohl aus – ein Umstand, der alle Schüler der Abschlussklassen traurig macht. Besonders Lisa, die das Abschlussjahr wiederholt, hatte sich darauf gefreut: «Mein Kleid hängt jetzt schon über einem Jahr im Schrank. Ich kann nicht glauben, dass ich es immer noch nicht anziehen kann. Andererseits fühle ich mich wegen der Prüfungen weniger nervös. Die Corona-Maßnahmen drängen alles in den Hintergrund.»

(Ana Martins/L'essentiel)