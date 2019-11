Diesel-​​Verbot nur auf «europäischer Ebene»

Straßburg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 Dieselfahrzeuge aus der Stadt zu verbannen. Andere Städte in den Nachbarländern könnten folgen und manch Nachbarland denkt gar über das endgültige Aus des Dieselkraftstoffs nach. Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer «will mehr über das Thema wissen», ist aber überzeugt, dass eine Entwicklung wenn «auf nationaler und nicht auf lokaler Ebene» stattfinden müsse.

Claude Turmes, Minister für Energie, ist vom «Ende von Benzin und Diesel» überzeugt. «Wir müssen uns darauf vorbereiten, auf einen fossilfreien Verkehr umzusteigen», sagt er. Aber er sieht besonders ein Problem bei den Grenzgängern: «Wenn täglich 200.000 Menschen die Grenze überschreiten, wie können wir dann Diesel auf unserer Seite verbieten? Die Entscheidung muss auf europäischer Ebene getroffen werden», erklärt Turmes.

Der Minister will keinen Alleingang Luxemburgs. Auch bei der Luftqualität sei die Lage in Luxemburg nicht so ernst wie in Straßburg oder Paris. «Diese Städte haben keine Wahl, für sie ist das ein gesundheitlicher Notfall. In Luxemburg sind wir noch nicht an dem Punkt angekommen», schließt er.

(Thomas Holzer/L'essentiel)