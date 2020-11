«Biden Präsident? Ja, ich halte es für wahrscheinlich»

Die US-Demokraten, die in Luxemburg leben, zittern nach der langen Wahlnacht mit ihrem Kandidaten Joe Biden. «Natürlich waren wir enttäuscht, dass wir Texas oder Georgia nicht gewonnen haben, was uns einen eindeutigen Vorteil verschafft hätte», erklärte Will Bakker, der regionale Vizevorsitzende der Demokratischen Partei für Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Die blaue Welle ist im Kopf-an-Kopf-Rennen verebbt und nach einer unsicheren Wahlnacht kann niemand mit Sicherheit sagen, wer das Weiße Haus in den nächsten vier Jahren bewohnen wird: «Donald Trumps Rede, die impliziert, dass wir nicht alle Stimmen zählen sollten, ist absurd, falsch und antiamerikanisch. Wir müssen die Regeln der Demokratie respektieren», so Bakker.

Präsident Trump mag zwar auf den ersten Blick im Vorteil sein, aber Will ist nach wie vor davon überzeugt, dass Joe Biden immer noch die berühmten Swing States gewinnen kann, bei denen die Auszählung noch nicht abgeschlossen ist: «Biden Präsident? Ja, das glaube ich, und ich halte es für wahrscheinlich». Die ersten Zählungen in Michigan, Wisconsin oder Pennsylvania sehen nicht gut aus für die Demokraten. «Das heißt aber nichts im Hinblick auf das Endergebnis», sagt Bakker. Für ihn ist es noch «zu früh», mit einem klaren Ergebnis rechnet er nicht «vor Ende der Woche».

(th/L'essentiel)