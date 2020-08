Zeit, die Pullis rauszuholen: Es wird kühler

Offiziell endet der Sommer erst am Dienstag, den 22. September. Gefühlt wird es aber schon früher herbstlich. So jedenfalls liest sich die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Denn nach den Prognosen von MeteoLux wird es im Großherzogtum deutlich kühler.

Verantwortlich für diese plötzliche Wetterverschlechterung ist nach Angaben von MeteoLux ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln, das maritime und instabile Luftmassen in Richtung Luxemburg lenkt.

Infolgedessen werden die Temperaturen ab diesem Freitag stark sinken – ein Trend, der bis mindestens nächsten Mittwoch anhalten wird. Morgens wird bleibt es zunächst kühl (neun bis 14 Grad Celsius), am Nachmittag steigen die Temperaturen nicht über 18 bis 22 Grad. Tagsüber bleibt es heiter bis wolkig mit möglichen Schauern. Am Freitagabend sind in Teilen Luxemburgs sogar Gewitter möglich.

(pp/L'essentiel)