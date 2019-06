Ist Cattenom gefährlich für die Mosel?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Kraftwerk Cattenom bleibt, gelinde gesagt, ein heikles Thema, was die französisch-luxemburgischen Beziehungen angeht. Nach einem Briefwechsel mit dem französischen Umweltminister François De Rugy wird das Großherzogtum im Sommer eine ausführliche Stellungnahme zur französischen Kernenergie und deren grenzüberschreitenden Auswirkungen abgeben, so Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) in einer parlamentarischen Antwort.

«Man kann doch nicht einfach so verlängern»

Kürzlich haben sich erneut internationale Experten zur Anlage geäußert. Ihre Einschätzung wird in der Stellungnahme berücksichtigt. Thematisiert werden sollen insbesondere die Entsorgung der radioaktiven Abfälle Cattenoms sowie die Qualität und Temperatur der Mosel.

Hintergrund ist die Ankündigung der französischen Regierung, die Anlage weitere 30 Jahre am Netz zu halten. Diese Aussicht missfällt der luxemburgischen Regierung: «Man kann doch nicht einfach so den Betrieb verlängern. Laufzeitverlängerungen müssen den gleichen Bedingungen unterliegen wie der Bau neuer Anlagen zu heutigen Zeiten. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich», so die Ministerin.

(th/L'essentiel)