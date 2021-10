Slumberland eröffnet Comic-​​Laden in Belval

Comic-Liebhaber im Großherzogtum haben ab Donnerstag eine neue Anlaufstelle. Die Kette Slumberland, die bereits in Belgien vertreten ist, eröffnet am Donnerstagabend ein Geschäft im Einkaufszentrum Belval Plaza, das am Freitagmorgen für das Publikum geöffnet wird. «Es werden alle Arten von Comics angeboten», verspricht Cédric De Waele, Kommunikationschef der Kette.

Liebhaber und Interessierte finden dort natürlich französisch-belgische Comics, aber auch Mangas «auf 15 laufenden Metern». Dieses Genre macht derzeit «40 Prozent des Umsatzes» in den bestehenden Geschäften im Ausland aus. Auch Comics und Figuren werden zum Verkauf angeboten. Obwohl Comics in Deutschland weniger populär sind als in Belgien und Frankreich, wird es auch eine Auswahl deutschsprachiger Werke geben.

Auf 300 Quadratmetern will die Comic-Kette Kunden in Luxemburg, aber auch in der Großregion ansprechen. Es gibt zwar bereits Geschäfte, die Comics verkaufen, aber Slumberland wird das erste Geschäft sein, das sich ausschließlich diesem Thema in Luxemburg widmet. «Comic-Fans mussten nach Namur oder Thionville fahren, um ein Fachgeschäft zu finden», sagt Cédrid De Waele, «hier war quasi eine Art Niemandsland». Bis Freitag jedenfalls.

(JG/L'essentiel)