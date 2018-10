Autobahn A7 nach Unfall bei Colmar-​​Berg gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

⚠️Trafic Info - A7 ➡️ nord, juste après la sortie Colmar-Berg, Accident entre camion/voiture. Route fermée pour un certain temps. Le trafic est dévié par la sortie Colmar-Berg. — Police Luxembourg (@PoliceLux) 26. Oktober 2018

Auf der Autobahn A7 in Luxemburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Norden auf Höhe der Ausfahrt Colmar-Berg gesperrt. Weitere Details zu dem Unfall liegen noch nicht vor.

Autofahrer müssen mit Verzögerungen im Feierabendverkehr rechnen. Auch die Ausweichroute über den Ort Colmar-Berg ist bereits verstopft.

Die Verkehrssituation auf der A7 am Freitagnachmittag, 16.40 Uhr.

+++Update folgt+++

(L'essentiel)