Luxemburger will alte Gebäude retten

«Ich wollte Menschen zusammenbringen, die wie ich frustriert sind, wenn sie sehen, wie schöne Gebäude in der Hauptstadt abgerissen werden. Alleine kann ich nicht viel ausrichten, aber tausend Menschen haben schon etwas mehr Gewicht», präsentiert Peter Kleijnenburg, der seit 2011 in Luxemburg lebt, seine Facebook-Gruppe «Luxembourg under destruction - Mir wëllen hale wat mir hunn».

Die 600 Mitglieder posten Fotos von Gebäuden, die abgerissen werden sollen oder bereits zerstört wurden, und von dem, was an ihrer Stelle gebaut wurde. «Von den 25.465 Gebäuden in der Hauptstadt stehen 8277 unter dem Schutz des allgemeinen Bebauungsplans (PAG)», erklärt die Stadt Luxemburg. Sie kann die Zerstörung eines Gebäudes nur «in Anwendung des Teilbebauungsplans «quartier existant» (PAP QE) oder des PAG in einem Secteur protégé» abwenden.

Wenn ein Investor ein Gebäude kauft, «müssen die Mieter eine andere Unterkunft finden. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe in der Route d'Arlon in einem Gebäude aus den 1930er Jahren gewohnt. Ich hätte die Wohnung gekauft, aber der Investor konnte mehr bieten», sagt Peter Kleijnenburg.

