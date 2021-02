Grenzgänger bleiben bei Impfung erstmal außen vor

Insgesamt gliedert sich die Impfkampagne in Luxemburg in sechs Phasen, von denen die erste aktuell noch im Gange ist. «Wir unterscheiden zwei Kategorien der Gefährdung», erklärt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). «Einmal eine altersabhängige Vulnerabilität, bei der das Alter selbst ein Faktor ist. Und daneben gibt es medizinische Schwachstellen, mit einer Abstufung» nach Schweregrad.

Anhand dieser Kriterien wurde die Bevölkerung für die nächsten fünf Phasen aufgeteilt, von Phase 2 mit Menschen über 75 Jahren und Menschen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes besonders gefährdet sind, bis hin zu Phase 6, den 16- bis 54-Jährigen. Diese Phasen schließen vorerst keine Grenzbewohner ein.

Grenzgänger werden vorerst nur abgedeckt, wenn sie in sensiblen Berufen arbeiten (Pflegekräfte) und somit Teil der ersten Phase sind. «Die Strategie kann sich im Laufe der Zeit ändern, je nachdem, welche Art von Impfstoff und wie viel vorhanden ist», so Lenert.

10.748 Impfungen

Bislang haben 10.748 Menschen die erste Impfdosis erhalten, 1680 haben bereits die zweite erhalten. Sowohl in den Pflegeheimen als auch in den CIPAs liegt die Impfrate bei 86 Prozent, während sie bei denjenigen, die zur Impfung in ein Impfzentrum eingeladen wurden, weniger als 50 Prozent beträgt. Detaillierter wollte Ministerin Lenert nicht auf den Zeitplan eingehen: «Es gibt zu viele Unbekannte, um über einen Zeitplan zu sprechen. Das Risiko einer Enttäuschung ist zu groß, wenn die Dinge nicht wie geplant ablaufen.»

In jedem Fall wird Phase 2 beginnen, wenn Phase 1 abgeschlossen ist, vielleicht Anfang März.

Phase 2

- Die über 75-Jährigen, beginnend mit den Älteren

- Menschen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes besonders gefährdet sind, wie zum Beispiel Menschen, die sich einer Chemo-, Strahlen- oder Immuntherapie unterziehen, Menschen, die sich einer Organtransplantation (Niere, Lunge, Leber...) unterziehen oder Erwachsene mit Down-Syndrom 21.

Phase 3

- Die 70- bis 74-Jährigen, beginnend mit dem ältesten

- Menschen, die «signifikant gefährdet» sind, also mit HIV-Infektionen, schweren chronischen Atemwegserkrankungen (schweres Asthma, Mukoviszidose usw.), schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, krankhafter Fettleibigkeit oder Nierenversagen.

Phase 4

- Die 65- bis 69-Jährigen, beginnend mit dem ältesten

- Mäßig gefährdete Personen mit Diabetes mit Komplikationen, Bluthochdruck-Problemen oder neuromuskulären Erkrankungen mit klinischen Auswirkungen.

Phase 5

- Die 55- bis 64-Jährigen, beginnend mit dem ältesten

- Personen, die aufgrund ihres Gesundheitszustands ein höheres Risiko haben, zum Beispiel durch Diabetes oder Bluthochdruck ohne Komplikationen.

Phase 6

- Menschen in prekären Situationen, die in Gemeinschaften leben oder aufgrund ihrer Tätigkeit einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

- Die allgemeine Bevölkerung im Alter zwischen 16 und 54 Jahren, beginnend mit den ältesten.

(jw/L'essentiel)