Schutzmasken können Allergiker entlasten

Anfang Juni ist für Menschen, die gegen Gräserpollen allergisch sind, nicht gerade angenehm und die Hochzeit ist noch lange nicht vorbei. Die jüngsten Regenfälle und das wechselhafte Wetter bringen nur vorübergehende Entlastung für Allergiker, denn der Sommer ist noch lang. Pollen.Lu, die Referenzstelle in Luxemburg, empfiehlt nach wie vor die weitere Einnahme der angegebenen Medikamente.

Patrick Koch, Allergologe der Robert Schuman-Krankenhäuser

«Wenn man eine laufende Nase ohne Fieber und Schmerzen hat, dann leidet man eher nicht an Covid-19», so Patrick Koch, Allergologe an den Robert-Schuman-Krankenhäusern. «Man sollte allerdings nicht vergessen, dass man Allergie und das Coronavirus gleichzeitig haben kann, aber Fieber und Schmerzen sind zwei wesentliche Symptome, die man mit Heuschnupfen allein nicht bekommt».

«Das Tragen von Masken wird weltweit der neue Standard sein»

Doch was ist für Allergiker in der Corona-Zeit noch zu beachten? Ist das Tragen einer Maske auch eine Barriere gegen Gräserpollen? «Die Maske schützt vor Allergien und Covid-19», bestätigt Patrick Koch. «Mit Masken geben Sie Covid-19 nicht an andere weiter, aber Sie verhindern auch, dass Pollen in Ihre Atemwege gelangen. Es ist eine zusätzliche Motivation, die Maske draußen zu tragen».

Patrick Koch ergänzt, dass die Asiaten den Europäern einen Schritt voraus sind. «Dort tragen sie selbst im Frühling und Sommer, wenn es keine Grippe gibt, schon seit langem Masken auf den Straßen», erklärt er. «Dies wird ein gutes Vorzeichen für die kommenden Jahre sein, denn es wird weitere Atemwegsinfektionen geben, vielleicht nicht so heftig wie bei Covid-19. Das Tragen der Maske ist noch nicht vorbei, und es wird einige Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen... Es wird der neue Standard sein, und zwar weltweit. Auf Flughäfen werden sie noch lange obligatorisch bleiben».

(fl/L'essentiel)