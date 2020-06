Wird die Telearbeit in Luxemburg ausgeweitet?

Demnächst soll in der Chamber eine Debatte über die Ausweitung der Telearbeit stattfinden. Premierminister Xavier Bettel erklärte am Mittwoch, es sei «noch zu früh» zu sagen, ob eine solche Entwicklung stattfinden wird. «Es ist notwendig, mit den Sozialpartnern zu diskutieren und einen Kompromiss zu finden, der alle zufrieden stellt», so Bettel.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres erlaubt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und Frankreich, dass Grenzgänger 29 Tage im Jahr Telearbeit aus Frankreich leisten können. Bei Belgiern (24 Tage/Jahr) und deutschen Grenzgängern (19) ist die Toleranzschwelle niedriger. Mit dem Beginn der Corona-Krise haben die Nachbarländer entschieden, ihre Luxemburger Grenzgänger nicht doppelt zu besteuern, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Ob diese Regelung auch nach dem Ende des Notstands fortgesetzt wird, steht laut Bettel noch nicht fest. Derzeit würden bilaterale Gespräche mit Deutschland, Frankreich und Belgien geführt.

« Die Telearbeit schadet uns sehr »

Während der Krise war und ist die Telearbeit in mehreren Sektoren weit verbreitet – insbesondere im Finanzsektor, dessen Beschäftigte eine Ausweitung fordern. Die Banken- und Versicherungsgewerkschaft Aleba hat am Dienstag um eine Verlängerung bis zum 1. September gebeten, da ein großer Teil der Arbeitnehmer noch im Homeoffice arbeitet.

Die Ausweitung der Telearbeit stößt jedoch nicht auf einhellige Zustimmung. Während die Befürworter die Entlastung der Straßen hervorheben, befürchten die Gegner einen negativen Effekt in Bezug auf den Konsum. Vor allem der Automobilsektor, der Dienstleistungssektor und Handel rechnen mit Umsatzeinbrüchen. Mireille Rahme, Vizepräsidentin des städtischen Geschäftsverbands UCVL meint sogar, dass «die Telearbeit uns sehr schadet». Die Mitarbeiter großer Unternehmen blieben noch immer dem Einzelhandel fern, der Einkommensverlust sei erheblich.

(ol/th/L'essentiel)