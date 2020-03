«Wir bereiten uns auf strengere Maßnahmen vor»

Luxemburg nimmt die Verbreitung des neuartigen Coronavirus sehr ernst. Das erklärten Premierminister Xavier Bettel, Gesundheitsministerin Paulette Lenert, Wirtschaftsminster Franz Fayot und der Minsiter für den Mittelstand, Lex Delles, am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz. «Auch die Bürger müssen die Lage ernst nehmen. Wir dürfen aber auf keinen Fall in Panik verfallen», sagte Bettel.

Wichtig sei zum jetzigen Zeitpunkt, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. «Luxemburg befindet sich in einer Phase, in der noch Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden können. Wir können nicht nur reagieren und abwarten», so der Regierungschef. Jeder Einzelne könne dazu beitragen, erklärte Bettel und unterstrich, wie wichtig Hygiene sei. Menschen, die krank sind, sollten in jedem Fall zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit gehen. Besuche bei den Großeltern sollten ebenfalls vermieden werden, da das Virus für alte und kranke Menschen tödlich sein kann. Kranke, die entsprechende Symptome aufweisen, sollten auch nicht zum Arzt oder in eine Notaufnahme gehen. Stattdessen sollten sie sich telefonisch ankündigen.

« Es ist wichtig, die Empfehlungen der Behörden wirklich umzusetzen »

Paulette Lenert erklärte, dass derzeit 76 Menschen in Luxemburg unter Quarantäne stehen, da sie eventuell ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen. Es bleibe weiterhin bei sieben Infizierten in Luxemburg. «Wir steuern auf 20.000 Erkrankungen in Europa zu. «Luxemburg befindet sich noch in der ersten Phase, in der wir versuchen, das Virus einzudämmen», so die Gesundheitsministerin.

Die Situation sei aufgrund des hohen grenzüberschreitenden Verkehrs speziell. «Deshalb sind wir in regem Austausch mit den Nachbarländern. In der Schweiz wurden bereits strengere Maßnahmen eingeführt. Wir bereiten uns darauf vor», so Lenert weiter. Auch sie forderte die Bürger dazu auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und in ihren Alltag zu integrieren. Soziale Kontakte sollten eingeschränkt werden: «Es ist wichtig, die Empfehlungen der Behörden auch wirklich umzusetzen.»

«Wir müssen auch damit rechnen, demnächst Schulen zu schließen»

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sollen in Luxemburg vorerst nicht mehr stattfinden. Die Regierung hat dies bislang lediglich empfohlen. Veranstalter können sich diesbezüglich aber weiterhin an das Gesundheitsministerium wenden. In Kürze gebe es auch die Möglichkeit, mit Ärzten per Videotelefonie Kontakt aufzunehmen.

«Wir müssen auch damit rechnen, demnächst Schulen zu schließen», sagte Lenert. Voraussichtlich würden ab nächster Woche die drei «Maisons medicales de garde» in Luxemburg auch tagsüber von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein. Allgemeinmediziner sollen in den Einrichtungen Menschen mit Grippe-Symptome versorgen. Dadurch sollen die Notaufnahmen entlastet und die Ausbreitung des Virus verhindert werden.

«Zahl der Infektionen kann in Luxemburg sprunghaft ansteigen»

Mittelstandsminister Lex Delles erklärte, dass die Gastronomie des Landes bereits starke Einbußen wegen des Virus verkraften musste: «Einige Hotels haben bereits Kurzarbeit angemeldet». Kleine und mittelständische Betriebe, die vom Virus betroffen sind, könnten Hilfen beim Ministerium beantragen. Dabei handele es sich um rückzahlbare Vorschüsse in Höhe von bis zu 200.000 Euro.

Sollte sich die Lage hierzulande verschlimmern, seien auch Kredite in Höhe von bis zu 500.000 Euro möglich, ergänzte Wirtschaftsminister Franz Fayot. Er erklärte, dass er mit rund 50 Luxemburger Betrieben rechne, die demnächst Kurzarbeit anmelden müssen – besonders aus den Bereichen Gastronomie und Event-Organisation aber auch aus der Industrie. «Die Coronavirus-Krise ist in der Luxemburger Wirtschaft angekommen. Wir sind als kleine Volkswirtschaft extrem abhängig vom Export», so Fayot. Eine Schließung der Grenzen komme bislang nicht in Frage: «Wir sind abhängig von den Grenzgängern. Für unsere Wirtschaft hätte die Schließung der Grenzen dramatische Folgen», sagte der Wirtschaftsminister.

Zum Abschluss betonte Bettel noch einmal, wie wichtig die Sorgfalt der Bürger ist: «Wir befinden uns in einer ernsten Situation. Jeder Bürger kann ein Teil des Problems sein. Deswegen sind Maßnahmen wie Händewaschen so wichtig.» Derzeit sei die Lage in Luxemburg noch nicht so schlimm, wie in anderen Ländern. Zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte aber auch hierzulande die Zahl der Infektionen sprunghaft ansteigen.

