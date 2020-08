«Schëppe Siwen» vereint Live-​​Musik und Busausflug

Ausgelassen tanzen, eine Sightseeing-Tour durch die Hauptstadt und im Bus mit einem von «Schëppe Siwen» spendierten Bier oder Wein in der Hand ein bisschen schunkeln, und das alles brav mit Maske im Gesicht: «Schëppe Siwen» hat am Samstag gezeigt, dass Konzerte durchaus auch in Coronazeiten möglich sind. Und das sogar in einem Bus. «In einem Bus zu spielen und die Leute dabei mit auf eine Reise zu nehmen, war eigentlich schon immer eines unserer Wunschprojekte. Der Zeitpunkt hat jetzt perfekt gepasst, deshalb wollten wir den Leuten auch so viel wie möglich bieten: Konzert, Sightseeing und Verkostungstour in einem», erzählt sich Jojo Wagner, Sänger und Violinist.

Die neun Mitglieder der Folkpunk Band haben diese Dinge ganz bewusst vereint. Live-Musik während man die Hauptstadt entdeckt und lokale Winzer und Brauereien unterstützt. Der Spaß stand demnach genauso im Fokus wie der kulturelle und wirtschaftliche Aspekt. Für die Konzertgänger die perfekte Abwechslung aus dem ständigen Corona-Trott, für die Winzer und Brauereien eine gute Möglichkeit, vielleicht neue Kunden zu gewinnen.

« Ich habe mich schon lange nicht mehr so frei gefühlt. »

Die Organisation hat zwar Wochen gedauert, «doch der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt». «Es hat sich anfangs tatsächlich etwas schwieriger erwiesen, das Ganze zu organisieren. Neun Musiker inklusive Drums in einen Bus zu bekommen, fordert genügend Vorbereitung und muss technisch gründlich ausgetüftelt werden», erklärt Jojo. Geklappt hat es allemal. Zweimal ging es für die Besucher wieder aus dem Bus zum Getränkestand und auf den Klappstuhl, um die Band in den unterschiedlichsten Kulissen performen zu sehen.

Sowohl bei der Philharmonie als auch in Clausen haben sich Bummler aus der Stadt dazugesellt und sich von den Musikern und deren guter Laune mitreißen lassen. «Das Tanzen zu Live-Musik hat mir gefehlt. Es tut so gut, sich diesem Gefühl wieder hinzugeben. Ich habe mich schon lange nicht mehr so frei gefühlt», erzählt eine Mutter, die überglücklich war, noch Karten für sich und ihren vierjährigen Sohn ergattert zu haben.

