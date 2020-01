Brasserie Guillaume macht im Sommer wieder auf

Es war ein Ereignis, das viele Menschen in Luxemburg bewegt hat: Am 10. Mai 2019 wurde die Brasserie Guillaume, eine echte Institution an der Place Guillaume II in Luxemburg-Stadt, durch einen Brand zerstört. Das Feuer, das in der Küche des Restaurants ausbrach, breitete sich auch auf die Wohnungen über der Gaststätte aus. «Alles muss neu gemacht werden», sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer kurz nach dem Unglück und erklärte, dass monatelange Arbeiten nötig sind, bis der Schaden behoben ist.

Auf Anfrage von L'essentiel gab die Bürgermeisterin nun am Dienstag Auskunft über den Zustand des Gebäudes, dessen Eigentümerin die Stadt ist. «Das Dach wurde bereits komplett neu gedeckt. Wenn die Arbeiten weiterhin mit dieser Geschwindigkeit vonstatten gehen, kann das Restaurant im Juni dieses Jahres wieder öffnen.»

Die Angestellten des Lokals mussten sich keinen neuen Job suchen. Sie kamen in anderen Gaststätten desselben Betreibers unter. Für Mieter der zerstörten Wohnungen hatte die Stadt eine neue Bleibe gefunden. Wann sie wieder einziehen können, ist noch unklar.

(nc/L'essentiel)