Bis zu 1000 Euro für betroffene Studierende

Wie die Studentenvereinigung ACEL (Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois) am Dienstag mitteilte, haben sich die Studentenverbände mit dem Hochschulministerium auf ein Hilfsprogramm für Studenten geeinigt, die wirtschaftlich von der Gesundheitskrise betroffen sind.

So wird eine Hilfe in Höhe von 1000 Euro, davon die Hälfte in Form eines Darlehens, für Studenten zur Verfügung stehen, die «aufgrund der aktuellen Krise mit akuten finanziellen Problemen konfrontiert sind», wie beispielsweise der Verlust eines Studentenjobs. Nur Studierende, die bereits in den Genuss aller von der Luxemburger Studienbeihilfestelle Cedies eingeführten Hilfsmaßnahmen (Stipendium und Darlehen) gekommen sind, können das neue Hilfsprogramm in Anspruch nehmen.

Ein weiteres Instrument, das eingeführt wurde, besteht darin, dass Studierende ein zusätzliches Semester finanzielle Unterstützung erhalten können, wenn sie gezwungen sind, ihr Studium zu verlängern. Aber Vorsicht, diese unerwartete Verlängerung «muss auf die Gesundheitskrise von Covid-19 zurückzuführen sein und nicht auf andere Faktoren».

(th/L'essentiel)