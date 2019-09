«Haben Maulwürfe den Kirchberg umgegraben?»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein L'essentiel-Leserreporter hat der Redaktion am Freitag ein Foto geschickt. Darauf zu sehen: Ein Feld auf dem Kirchberg und aufgeschüttete Erde, wo man nur hinblickt. «Die Fläche vor der Europaschule ist mit Erdhügeln übersät. Es waren aber keine Schilder aufgestellt, die erklären, woran das liegt», schrieb der Leser verwundert.

Die Fläche liegt zwischen dem Boulevard Prince Charles und dem Boulevard Pierre Frieden, unweit des Parkplatzes Adenauer. An der Stelle sollen in den kommenden Jahren Wohnhäuser gebaut werden. Es handelt sich also nicht um Maulwurfshügel, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Die Hügel entstanden wegen erster Arbeiten, welche die Baustelle vorbereiten.

(fl/L'essentiel)