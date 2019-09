Brennender Lastwagen auf der A1 – Staugefahr

Auf der Autobahn A1, zwischen Luxemburg und Trier, in Höhe Potaschberg ist am Abend ein Lkw in Brand geraten. Das berichtet der ACL. Es kam in der Folge zu Verkehrsproblemen. Ein befürchteter langer Stau blieb jedoch aus.

Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet zu meiden.

A1 à hauteur Potaschberg

poids-lourds en feu, risque de bouchon, danger, automobilistes avec des connaissances locales sont priés d'éviter le secteur, bloqué #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) September 30, 2019

(L'essentiel)