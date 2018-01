Was geht am Wochenende in Luxemburg?

2MANYDJS

Bereits im vergangenen Frühjahr konnten die DJ´s Stephen und David Dewaele mit ihrem neuesten Projekt ihrer Gruppe Soulwax das luxemburgische Publikum begeistern. Am heutigen Freitag kehren die beiden Belgier mit ihren besten Platten ins Großherzogtum zurück.

Freitag, 22.00 Uhr, im Atelier, Luxemburg-Stadt.

Eintritt: 28 Euro.

Expo Creativ Luxemburg

Für alle Kreativen lohnt sich an diesem Wochenende ein Besuch der Luxexpo The Box. Denn die Besucher erwarten dort zahllose Angebote rund um das kreative Gestalten. Mehr als 120 Aussteller werden auf der Creativ Expo vertreten sein. Wer also sein gestalterisches Know-how erweitern oder die neusten Trends entdecken möchte, ist hier genau richtig.

Freitag, 14:00 bis 19:00 Uhr.

Samstag, 10:00 bis 19:00 Uhr.

Sonntag, von 10.00 bis 18.00 Uhr, im Luxexpo The Box.

Spaßiger Kunstaustausch

Kunst zum Anfassen und Nachmalen: Am Samstag können Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren Kunstwerke bei einer Führung durch die Villa Vauban genauer unter der Lupe nehmen.

Reservierung unter visites@2musees.vdl.lu.

Snaaserie – Rave Die Hauptstadt

Ein Muss für alle Raver! Zwanzig DJ´s geben am Freitag acht Stunden lang an den Turntables ihr Bestes. Alle Freunde der elektronischen Musk können sich auf Drum’n’Bass und rhythmische Techno-Beats freuen.

Freitag, 22.00 Uhr, im Lenox Club, Luxemburg-Stadt.

Eintritt: 17 Euro.

Soho trifft Housedeluxe

Das renommierte Label Luxembourg Housedeluxe ist zurück und bietet Ihnen ab 22 Uhr die volle Bandbreite an Techno-Vibes und House-Musik.

Samstag, 22:00 Uhr, Soho, Luxemburg-Stadt.

Eintritt: frei.

WAY Music *Eröffnung 2018*

Karla Böhm, vom belgischen Label Sous: sol Records, wird am Samstag zusammen mit Gregor Heat, Chris Allen, Tom Couz, Olexa und Lawrens für einen Techno-Abend vom Feinsten sorgen.

Samstag, 22.30 Uhr, Spot 48, Luxemburg-Stadt.

Eintritt: 5 Euro.

Cathy Krier im Theater

Am Sonntag wird die grandiose luxemburgische Pianistin Cathy Krier ab 17.00 Uhr im Grand Théâtre zu sehen und zu hören sein. Sie spielt im Stück «Funeral Blues – The Missing Cabaret», welches von Olivier Fredj inszeniert und vom Théâtres de la ville de Luxembourg produziert wird.



(es/L'essentiel)