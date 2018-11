Luxemburger Dörfchen baut sich ein Hightech-​​Kino

Artikel per Mail weiterempfehlen

Komödien, Drama, Science Fiction. All dies kann man bald im kleinen Ort Kahler in der Gemeinde Garnich erleben. Denn ab dem 1. Dezember wird im neuen Gemeindezentrum, dem «Duerfzenter Koler», ein Kino eröffnet. Im «Kinoler» finden 46 Zuschauer Platz, geplant sind sechs Vorstellungen in der Woche (siehe Infobox).

Vorstellungen finden mittwochs, donnerstags, freitags und samstags jeweils um 20 Uhr statt und sonntags um 15 und 20 Uhr. Die 15-Uhr-Vorstellung richtet sich an Kinder. Der Eintritt ist auf acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Studenten und Kinder festgelegt. Der luxemburgische Kinderfilm «Pachamama» wird am Sonntag, 2. Dezember, 15 Uhr, erstmal gezeigt.



Weitere Infos sowie das Programm gibt es im Internet auf

In dem Gemeindezentrum, das aus dem Gebäude der ehemaligen Grundschule und Feuerwehr entstanden ist, gibt es neben dem Kino auch einen Festsaal mit 100 Quadratmetern und zwei Versammlungsräumen (50 und 25 Quadratmeter). «Aber das Kino ist natürlich das Herzstück», sagt Henri Knuppertz, Präsident der Koler Bierger asbl, die sich 2012 eigens für die Arbeit am Gemeindezentrum gebildet hat und in Zukunft auch die Arbeit im Kino übernehmen wird.

Ein kalkuliertes Risiko

Mit 3,6 Millionen Euro war die Investition natürlich hoch – «und auch ein Risiko, aber ein kalkuliertes», gibt Bürgermeister Georges Fohl zu. Sollte das Kino nicht laufen, könne man den Saal wieder umwandeln in einen weiteren Versammlungsraum. «Ziel ist es, dass das Kino die eigenen Kosten deckt, dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Anzahl von Besuchern.» Neun pro Vorstellung müssten es sein, um die täglichen Kosten zu decken.

Technisch wartet das Kino, das stolze 35 Prozent der Investitionssumme beansprucht hat, mit einigem Hightech: 32 Lautsprecher sorgen in dem kleinen, fast quadratischen Raum für Dolby-Atmos-Sound, der einen 3D-Effekt erzeugen soll. «Wir sind laut dem Installateur das kleinste Kino, in dem er diese Technik je eingebaut hat», sagt Bürgermeister Fohl. Er ist felsenfest überzeugt von dem Erfolg des Kinos: «Das ist eine Investition in die Gemeinde, mit der wir auch der Region etwas zurückgeben wollen, da wir ja auch von den Angeboten unserer Nachbargemeinden profitieren, wie Sportanlagen und ähnliches.» 40.000 Euro Budget wurden für das erste Jahr veranschlagt: «Für die Kosten, aber auch als Einnahmeziel», so Fohl.

Über den Verein Centre de Diffusion et d‘Animation (CDAC) erhält das einzige Kino im Westen des Großherzogtums Lizenzen für die neusten Filme. Aber auch außerhalb des regulären Programms sollen Werke der beiden Filmclubs aus dem Ort gezeigt werden. «Ab Mitte Januar zeigen wir montags diese Filme und integrieren sie dann auch in das feste Programm», sagt Yves Di Bartholomeo, Sekretär der asbl. Zwölf Mitarbeiter werden sich abwechselnd abendlich um den Ablauf kümmern – auf freiwilliger Basis, eine Entlohnung wird es nicht geben. «Wenn die Gemeinde uns so etwas hierhin stellt, wollen wir uns nicht auch noch bereichern», sagt der 37-Jährige, der «im richtigen Leben» Polizist ist.

(Stefanie Braun/L'essentiel)