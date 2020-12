Gewalttätige Uhrendiebstähle häufen sich

Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr wurde ein Mann in der Nähe des Kirchbergs von zwei Personen angegriffen. Er wurde zu Boden geschlagen und so lange angehalten, bis die Täter ihm seine Uhr vom Handgelenk reißen konnten. Scheinbar hätten die Angreifer ihr Opfer schon im Vorfeld ausgewählt und ihn noch gebeten, ein Foto von den beiden zu schießen. Nach der Tat sind sie geflüchtet.

Dies ist allerdings nur das jüngste Beispiel einer ganzen Reihe ähnlicher Vorfälle, informiert die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. «Ähnliche Diebstähle, bei denen vor allem wertvolle Uhren im Fokus der Unehrlichen stehen, kommen zur Zeit häufiger vor, dies vor allem auf dem Gebiet der Hauptstadt», heißt es in der Warnung. In der Regel nähern sich die Angreifer ihren Opfern unter einem scheinbar harmlosen Vorwand, wie beispielsweise der Bitte nach einem Foto, einer Erkundigung nach dem Weg oder einem banalen Gruß.

Danach werden sie aufdringlicher und suchen den Körperkontakt oder werden teils aggressiv wie am Donnerstag auf dem Kirchberg. Die Polizei appelliert daher an die Wachsamkeit der Menschen. Opfer können unverzüglich unter der 113 an die Beamten wenden.

(nc/L'essentiel)