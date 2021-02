Zugverkehr auf mehreren Bahnlinien gestört

Wegen einer technischen Panne am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt kommt es am Montag zu Störungen auf mehreren Bahnlinien. Wie die CFL mitteilen, sei mit Verspätungen, Einschränkungen und Ausfällen zu rechnen. Betroffen sind derzeit die Linien 10, 30, 50, 60, 70 und 90.

Weitere Informationen zu Ersatzverkehr und Fahrplänen gibt es in der mobilen App oder der Website der CFL.

#CFLINFOS90 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Luxembourg, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Bettembourg / Thionville / Metz-Ville / Nancy. — CFLinfos (@CFLinfos) February 1, 2021

️ #InfoTrafic



15h05 : Mise à jour de la situation.



Des cars de substitution vont être mis en place entre Bettembourg et Luxembourg. https://t.co/9GY7Eb0chb — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) February 1, 2021

(L'essentiel)