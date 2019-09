Plastik aus Luxemburgs Kantinen verbannt

Restopolis versorgt die Kantinen der Schulen im Land sowie der Uni mit Essen und Getränken. Das sind rund 14.000 Mahlzeiten pro Tag. Hier hat man sich im Sommer ganz besonders auf das neue Schuljahr und die vielen hungrigen Schüler und Studenten vorbereitet. Die rund 600 Beschäftigten erhielten Schulungen zum Thema Abfallwirtschaft. Mit einem großen Ziel: «Kunststoffabfälle auf ein Minimum zu reduzieren», erklärt Monique Ludovicy, Leiterin von Restopolis.

Restopolis setzt einen ganzen Maßnahmenkatalog um: Kunststoffverpackungen werden durch biologisch abbaubare Verpackungen und Kunststoffbesteck durch Holzbesteck ersetzt. Plastiktüten werden nicht mehr an die Kunden weitergegeben, wenn sie es nicht wünschen. Das Gleiche gilt für Kassenzettel. Wasserflaschen aus Glas werden an Studenten zu einem gesponserten Preis verkauft, um den Kauf von Plastikflaschen zu reduzieren. «Wir stellen in vier Gymnasien außerdem Saftbrunnen auf, wo die Schüler ihre Gläser auffüllen können», ergänzt Monique Ludovicy. «Wir wollen das Bewusstsein so weit wie möglich schärfen.»

Die Masse macht´s

Bedenkt man die Anzahl der von Restopolis servierten Mahlzeiten, ist der Effekt enorm: Im vergangenen Jahr wurden 3.334.585 Mahlzeiten in den 72 von Restopolis verwalteten Restaurants serviert. Dazu kommt der Verkauf von 21.000 Produkten, die täglich in den 52 Cafeterien verkauft werden. All dies, um 72.000 potenzielle Gäste zu versorgen.

Auf der Speisekarte machen Bio-Produkte bisher vier Prozent der Produkte aus, bei Fairtrade-Produkten ist es ein Prozent. «Wir sind die größte Fairtrade-Zone Luxemburgs, alle unsere Restaurants sind Teil davon», Monique Ludovicy.

