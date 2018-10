Schwerverletzter nach Unfall in Bech

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der CR138 kam es am Mittwochmittag gegen 13 Uhr in der Gemeinde Bech in Richtung Herborn zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Erst nach mehreren Überschlägen kam das Fahrzeug zum Stehen.

Der Autofahrer musste von den Rettungskräften aus seinem Wagen befreit werden und wurde anschließend von der Air Rescue versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, sei der Mann schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr.

Die Fahrbahn wurde während der Rettungsarbeiten kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

(L'essentiel)