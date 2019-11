Kind von Eisskulptur erschlagen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Eröffnungswochenende des Weihnachtsmarktes in Luxemburg-Stadt endet mit einer Tragödie. Gegen 20 Uhr stürzte eine der Eisskulpturen in sich zusammen und die Trümmer trafen ein kleines Kind. Das Kind wurde durch die schweren Eisstücke so schwer verletzt, dass es noch vor Ort im Krankenwagen verstorben ist.

Auf einem Video, das die Redaktion am frühen Abend erreichte, ist zu sehen wie Ersthelfer das Kind versuchen wiederzubeleben. Ein Augenzeuge berichtet, er habe gesehen, dass «ein Kind gefallen» sei und habe «Schreie gehört».

«Es passierte alles so schnell»

«Das Opfer lag etwa ein oder zwei Meter von der Eisbahn entfernt auf dem Boden», sagte der Zeuge. Ihm zufolge kam die Polizei sehr schnell an, die Beamten hätten «einen Sicherheitsbereich eingerichtet». Die Helfer seien innerhalb von fünf Minuten bei dem kleinen Kind gewesen.

Gegen 23 Uhr bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber L'essentiel, dass das junge Opfer seinen Verletzungen erlegen sei. Zum genauen Alter des Kindes machte die Polizei keine Angaben. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu erklären. Die Angehörigen des Kindes wurden von der psychologischen Begleitgruppe des CGDIS betreut.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der +352 2444 04 500 oder der Notrufnummer 113 zu melden.

