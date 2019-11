G4S-​​​​Räuber Guzel an Luxemburg ausgeliefert

Der verurteilte Straftäter Cihan Guzel ist am Mittwoch von Spanien nach Luxemburg ausgeliefert worden, wie die Justiz in einer Pressemitteilung kommuniziert. Der 35-jährige Belgier Cihan Guzel ist wegen des brutalen und spektakulären Raubüberfalls auf die G4S-Zentrale in Gasperich im Jahr 2013 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober wurde er in Marbella (Spanien) verhaftet.

Der Räuber setzte sich allerdings Ende Januar 2018 ab, um der Gefängnisstrafe zu entgehen.

Guzel lebte unter falscher Identität

Cihan Guzel wurde vor einem Nachtclub in Marbella verhaftet. Guzel war zum Zeitpunkt der Festnahme in Besitz eines französischen Personalausweises, der unter einem anderen Namen ausgestellt wurde.

In der Nacht vom 2. auf den 3. April 2013 hatten die Täter in Gasperich einen Sprengsatz an der Tür der Sicherheitsfirma G4S zur Explosion gebracht. Bei ihrer Flucht haben sie 85 Schüsse aus einer Kalaschnikow auf die Polizei abgefeuert. Ihr Einbruch blieb jedoch ohne Erfolg.

