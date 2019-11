«Es war schwer, das bei der NASA durchzusetzen»

Das Start-up Space Cargo Unlimited mit Sitz in Luxemburg hat 12 Flaschen Rotwein zur ISS geschickt, wie L'essentiel berichtete. Der Wein ist nicht für die Astronauten gedacht, sondern dient der Wissenschaft.

Der Zellbiologe Dr. Michael Lebert von der Universität Erlangen ist an dem Versuch beteiligt und hat im Deutschlandfunk erklärt, was hinter dem Experiment steckt. «Es war in der Vorbereitung auf das Experiment relativ schwierig, das bei der NASA überhaupt irgendwie durchzubekommen und denen klarzumachen, dass wir tatsächlich ernsthafte wissenschaftliche Experimente damit planen«, sagte er gegenüber dem Radiosender.

Whiskey wurde bereits ins All geschickt

Aber es gelang. Auf der ISS sind nun 12 handelsübliche Glasflaschen mit Wein angekommen. Nun altert und reift der Wein dort oben. «Und das ist ein Prozess, der witzigerweise zwar schon seit Äonen [Äonen umfassen immer mehrere hundert Millionen bis weit über eine Milliarde Jahre] benutzt wird von Menschen zur Haltbarmachung von Lebensmitteln und zur Verbesserung von Lebensmitteln, aber kaum verstanden ist», sagte Lebert im Interview. Die Wissenschaftler könnten nicht sagen, welche Rolle der Sauerstoff bei der Reifung spiele. Darum das Experiment auf der ISS. Denn dort gibt es keinen Sauerstoff, auch Gravitation und Schwerkraft fehlen.

Es ist nicht der erste Versuch mit Alkohol auf der ISS: Whiskey wurde bereits ins All geschickt. Das Ergebnis: Er alterte schneller. «Das Besondere an Wein als Flüssigkeit» ist, wie Lebert erklärt, »dass es ein sogenanntes Multikomponentensystem ist. Da gibt es also sehr viele Sachen drin: Wasser, das ist ja schon klar, aber auch noch Zucker, Alkohol, Polyphenole, Kolloide, Kristalle. Das hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber das ist genau das Gleiche, was mit jeder Zelle stattfindet. Deswegen ist Wein so ein interessantes Objekt, sich das da anzuschauen.»

