Die Police Grand-​​Ducale schießt am besten

Am Donnerstag veranstaltete die Bundespolizeiinspektion Trier ihr traditionelles Vergleichsschießen auf einem Schießstand in der Eifelstadt Speicher. Es traten insgesamt 22 Mannschaften von Behörden aus dem Inland, sowie aus Belgien, England, Luxemburg und den USA an.

Wie schon im Vorjahr konnte die Mannschaft der Police Grand-Ducale den Wettkampf für sich entscheiden und den ersten Platz belegen. Auf den Podestplätzen folgten die Sportschützen Speicher und die Pensionäre der Polizeiinspektion Bitburg.

(L'essentiel)