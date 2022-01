Räuber erbeutet Kette bei Überfall eines Paares

Ein Unbekannter hat ein Paar in der Hauptstadt überfallen und bestohlen. Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr waren die beiden an der Richtung Bushaltestelle Hamilius unterwegs, um nach Hause zu fahren, so die Police Grand-Ducale in einer Mitteilung. Der Täter sei den beiden bis zur Place d'Armes gefolgt und habe dort den Mann angegriffen.

Demnach überraschte er sein Opfer von hinten, indem er ihn mit einer Hand am Hals packte und ihm mit der anderen einen leichten Schlag gegen die Brust versetzte, wie die Polizei ausführt. Der unbekannte Täter erbeutete dabei eine Goldkette.

(L'essentiel)