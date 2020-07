Autohändler locken mit bis zu 30 Prozent Rabatt

«Es ist ein guter Zeitpunkt, ein neues Fahrzeug zu kaufen.» So hat erst kürzlich die Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac) geworben. Die Autohersteller haben volle Lager und lancieren eine aggressivere Verkaufspolitik mit erheblichen Rabatten», so heißt es in einer Pressemitteilung. Fachleute der Luxemburger Losch-Gruppe bestätigen dies.

Nach dem Lockdown und dem damit verbundenen Stopp der Autoverkäufe hat das Ankurbeln der Absätze nun höchste Priorität, um Produktionsüberschüsse abzubauen. Autodis etwa nutzte die Zeit, um «Fahrzeuge zu attraktiven Preisen von Importeuren zu kaufen, um die Autos zu immer noch ermäßigten Preisen weiterzuverkaufen», sagt Marc Grass. So investierte der CEO «rund zwei Millionen Euro in kurzer Zeit» für rund dreißig neue Fahrzeuge, die mit 20 Prozent Rabatt angeboten wurden. Die gut laufenden Verkäufe könnten ausreichen, um die «20 Prozent des Umsatzes» wieder auszugleichen, die während des Lockdowns fehlten.

Bei Autopolis «ging der Bestand während den zwei Monaten der Schließung mit sehr wenigen Online-Verkäufen kaum zurück, und es gab natürliche neue Lieferungen», berichtet Kommunikationsmanager Kevin Colas. Daher seien die Aktionen mit Rabatten von bis zu 30 Prozent bei einigen Marken «sehr interessant», sagt er.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)