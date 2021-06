«Kein Abgeordneter ist Schuld» an seinem Verdienst

Die Chamber führt derzeit nach eigenen Angaben keine Untersuchung zu kumulierten Einkünften von zwei Abgeordneten durch. Das teilt die Verwaltung des Abgeordnetenhauses am Montag in einer Presseerklärung mit. Demnach stehen weder Lydie Polfer noch Jean-Marie Halsdorf im Verdacht, bewusst neben ihren derzeitigen Bezügen unrechtmäßige Pensionszahlungen für frühere Ämter erhalten zu haben. Beide Politiker sind derzeit in ihren eigentlichen Berufen beurlaubt aufgrund ihrer politischen Ämter.

Gleichwohl habe die Chamberverwaltung im vergangenen Jahr damit begonnen, das Abgeordnetengesetz zu analysieren, um die Abgeordneten künftig besser zu Fragen des Gesetzes beraten zu können. Im Rahmen dessen habe man auch juristisch prüfen lassen, ob es möglich ist, bestimmte Pensionen und Gehälter mit anderen Vergütungen zu kombinieren.

Die Untersuchung sei noch im Gange, aber «es steht bereits fest, dass die in der Presse zitierten Abgeordneten – und auch kein anderer Abgeordneter – Einkünfte erhalten haben, die ihnen von den zuständigen Behörden nicht zugestanden wurden».

(L'essentiel )