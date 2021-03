Christophe Hansen hat einen kleinen Bürokollegen

Müde Augen, ein Dreitagebart und auf dem Arm ein kleiner Junge. «So sieht Homeoffice aus», schreibt der luxemburgische Europaabgeordnete Christophe Hansen am Donnerstag zu seinem Social-Media-Post. Der 39-jährige CSV-Politiker ist Ende Januar zum zweiten Mal Vater geworden und angesichts der geltenden Gesundheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie, gilt es auch für ihn, mehrere Aufgaben zu jonglieren.

«Den Jungen auf dem Arm, zwei Videokonferenzen gleichzeitig und natürlich eine Krawatte zu Hause», fügt er mit einem Zwinkern hinzu. Eine Situation, die es so wohl vor einem Jahr nicht gegeben hätte, aber seit der Coronakrise für viele Mütter und Väter zum Alltag geworden ist. «Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, meiner Frau unter die Arme zu greifen», erzählt uns Hansen am Donnerstagabend.

Sou gesäit et am Homeoffice aus.. de Bouf um Aarm, zwee Videokonferenze gläichzäiteg, an natierlech eng Krawatte doheem Publiée par Christophe Hansen sur Jeudi 18 mars 2021

«Nachdem ich vor meinem Bildschirm abgestimmt habe und bevor ich an einer anderen Sitzung teilnehme, kann ich gehen und eine Windel wechseln», berichtet er. «Das EU-Parlament ist jetzt eindeutig in den Rhythmus der Fernsitzungen gekommen. Die finden sehr regelmäßig statt. Die Server können die Last von 400 Personen in einem Meeting bewältigen.» Die Arbeit sei zwar intensiver geworden und man müsse erreichbarer sein als früher, aber es habe auch einen entscheidenden Vorteil: «Es gibt mir mehr Flexibilität. Ich bin froh, näher bei meiner Familie zu sein, um meine Frau zu entlasten, wenn sie es braucht.» Und das gefällt offensichtlich auch dem kleinen Matéo, der in den Armen seines Papas eingeschlafen ist.

(fl/L'essentiel)