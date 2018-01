Das macht Luxemburg für den Klimaschutz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schwere Stürme, lange Dürreperioden, Überflutungen, Kälteeinbrüche – Der Klimawandel mit seinen Wetterextremen ist allgegenwärtig. «Wir haben es vergangene Woche bei unserem Besuch im Senegal wieder mit eigenen Augen gesehen. Es geht darum, den Menschen auf der Welt eine Zukunft zu geben», sagt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng). Zusammen mit dem Staatssekretär für nachhaltige Entwicklung, Camille Gira (Déi Gréng), stellte sie am Freitag die Luxemburger Klimabilanz vor.

Luxemburg sei auf einem guten Weg, seine Ziele hinsichtlich des Emissionsausstoßes bis 2020 zu erreichen, berichtet Dieschbourg. 20 Prozent weniger im Vergleich zu 2005 ist das Ziel. «Wir haben bisher unsere Hausaufgaben gemacht», so die Ministerin. Insgesamt hat Luxemburg seit 2013 jedes Jahr weniger CO2-Ausstoß, als es nach dem Kyoto-Protokoll notwendig wäre.

Gruß an Trump

Für internationale Projekte zum Klimaschutz investiert das Großherzogtum von 2014 bis 2020 insgesamt 120 Millionen Euro. «Mit umgerechnet 200 Euro pro Person liegen wir weltweit gesehen ganz vorne mit dabei.» In Luxemburg selbst sind sich Regierung und Gemeinden einig. Alle 102 Kommunen sind am nationalen Klimapakt beteiligt, der verschiedene Projekte und Beratungen beinhaltet. «Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Regierungschefs den Klimawandel leugnen», sagt Gira als kleinen Seitenhieb an den amerikanischen Präsidenten.

Für den Bau und Umbau von umweltfreundlichen Wohnungen («PRIMe House» genannt), subventionierte die Regierung zwischen 2014 und 2017 knapp 16.000 Projekte mit 87 Millionen Euro. Auch bei den alternativen Energien hätte sich vor allem im vergangenen Jahr viel getan, sagt Gira: «Wir haben die Energiegewinnung bei Windkraft von 2016 auf 2017 fast verdreifacht.» Bei Photovoltaik stieg die Zahl von 74 Gigawattstunden (GWh/a) im Jahr 2013 auf 113 GWh/a im Jahr 2017.

Dieser Trend soll langfristig fortgesetzt werden, weshalb die Regierung nun den dritten nationalen Klimaplan «Generatioun Klima» ins Leben ruft. Beginnen wird dieser mit einem Workshop am 3. und 4. Februar, wo über mögliche Projekte für die Zukunft gesprochen wird.

(Henning Jochum/L'essentiel)