«Man muss unbedingt einen Tisch reservieren»

Place Clairefontaine, 19 Uhr, es ist seltsam still für den Vorabend des luxemburgischen Nationalfeiertags, doch die Mutigsten sind dennoch unterwegs. Auf der Terrasse «Beim Lentz» hatten wir sogar die Gelegenheit auf ein paar Abgeordnete zu treffen.

Tom und Régis genießen derzeit noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor sie sich einem Abend widmen, der völlig anders verlaufen wird, als die Jahre zuvor. «Der größte Unterschied im Vergleich zu anderen Jahren ist, dass man unbedingt einen Platz auf einer Terrasse reservieren muss», verrät Tom aus Bartringen. «Zum Glück ist das Wetter gut. Der Abend scheint schön zu werden, auch wenn wir früher nach Hause gehen müssen, weil die Bars um Mitternacht schließen.»

Ein Abend unter Freunden

«Es geht uns gut, wir wollten einen Abend mit Freunden verbringen», sagt Régis aus Bébange (Messancy). «Wir wissen, dass es kein Feuerwerk geben wird, und hoffen, dass nicht zu viele Leute unterwegs sein werden. Für uns ist es ein perfekter Nationalfeiertag».

«Als Luxemburger haben wir die Chance, zweimal feiern zu können», freut sich Tom. «Einmal am 22., ein zweites Mal am 23. Juni. Es ist wichtig, dabei zu sein.» «Aus den Vorjahren waren wir es gewohnt, viele Leute wiederzusehen, das wird diesmal nicht der Fall sein. Da muss man sich einfach anpassen», fügt Régis hinzu. «Trotz der aktuellen Situation, können wir uns immer noch amüsieren, wenn auch in geringerem Maße.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)