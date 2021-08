«Wir bringen Infizierten das Essen ans Zimmer»

Hotelgäste, die nach einem positiven Covid-Test in ihren Zimmern isoliert werden, müssen selber dafür sorgen, dass ihre Betten frisch bezogen und gemacht sind. Aufgrund der Gesundheitsmaßnahmen darf niemand vom Personal das Zimmer betreten. Sie konnten ihre benutzten Bettlaken auf dem kleinen Wagen ablegen, den das Personal auch zum Bringen der Mahlzeiten und Abholen des Geschirrs benutzte», sagt Yves Foncq, Vizepräsident für BeNeLux Operations der Accor-Gruppe, der 13 Hotels in Luxemburg gehören (Novotel, Sofitel, Ibis).

Die Fälle positiver Kunden waren recht selten. «Aufgrund der meist kurzen Aufenthaltsdauer unserer Gäste», erklärt Martine Backendorf, Sprecherin der neun luxemburgischen Jugendherbergen. «Aufgrund der Covid-Krise haben wir eine sehr niedrige Belegungsrate», fügt Yves Foncq hinzu. Das Verfahren für die Aufnahme dieser infizierten Gäste ist genau festgelegt. Wir hatten den Fall eines Kunden, der aus dem Ausland kam. Bei der Ankunft am Flughafen Findel wurde er positiv getestet», erklärt Yves Foncq. Er verbrachte seine zehntägige Quarantäne in seinem Zimmer. Dann konnte er nach einem negativen Test gehen. Sein Zimmer wurde dann für 72 Stunden außer Betrieb genommen und sorgfältig desinfiziert. In Jugendherbergen gibt es ähnliche Verfahren.

Führen die Behörden Kontrollen durch? «Das war bei uns nicht der Fall», sagt Yves Foncq und ergänzt: «Allerdings werden unsere Hotels überprüft, um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen nachzuweisen.»

(Séverine Goffin/ L'essentiel)