«Juden» – Vandale hetzt gegen Bettel und Cahen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die DP will Anzeige wegen eines beschmierten Wahlkampfplakats für die Kammerwahl erstatten. Ein Unbekannter hat in der Hauptstadt auf ein Plakat mit Premierminister Xavier Bettel und Parteipräsidentin Corinne Cahen das Wort «Juden» mit zwei Pfeilen über deren Nachnamen gekritzelt. Ziel des Vandalen war es offenbar, antisemitische Ressentiments gegen die beiden liberalen Politiker zu schüren.

«Wir sind natürlich bestürzt über diesen antisemitischen Vorfall. Die DP wird dies nicht zulassen. Wir haben beschlossen, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten», sagte der Generalsekretär der DP, Claude Lamberty, am Mittwoch. Das große Plakat mit Xavier Bettel und Corinne Cahen steht in der Nähe des Rond-Point Gluck, einem vielbefahrenen Kreisverkehr im Süden der Hauptstadt.

Auch andere Parteien sahen sich in jüngster Zeit mit Akten von Vandalismus konfrontiert. Unter anderem waren Wahlplakate der ADR von Sachbeschädigungen betroffen. Erst vergangene Woche wurde ein weiteres DP-Plakat ins Visier genommen. Das Gesicht von Monica Semedo, einer ehemaligen RTL-Moderatorin und Kandidatin im Wahlbezirk Osten, wurde aus der Affiche herausgerissen. «Es stimmt, dass sich die Situation während dieser Kampagne verschlimmert. Aber das ist ein Trend, der sich nicht nur in Luxemburg, sondern überall in Europa ausbreitet», meint Claude Lamberty. «Wir treten für ein gutes Zusammenleben ein. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schnurrbärte oder Brillen auf die Gesichter der Kandidaten gemalt werden, aber wenn es um rassistische und antisemitische Slogans geht, müssen wir reagieren.».

(Patrick Théry/L'essentiel)