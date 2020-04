So will Luxemburg zur Normalität zurückkehren

Wie sollen die Beschränkungen in Luxemburg gelockert werden? In gut kalkulierten und gut abgestimmten Phasen, wie es seitens der Behörden heißt. Das Hauptziel sei, die Intensivstationen der Krankenhäuser nicht zu überlasten, wie Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz betonten. Derzeit werden 233 Personen aufgrund des Covid-19 im Krankenhaus behandelt, 42 davon auf den Intensivstationen. Dazu zählen auch zehn Patienten aus dem französischen Grand Est. Doch der Höhepunkt der Krankenhausbehandlungen sei demnach erst zwischen dem 6. und dem 20. April zu erwarten. Luxemburg verfügt über insgesamt 2354 Krankenhausbetten sowie über eine Reserve von 230 Zusatzbetten. Darüber hinaus gibt es 200 Intensivbetten und 143 Beatmungsgeräte.

Ohne Beschränkungsmaßnahmen würde das luxemburgische Gesundheitssystem heute wahrscheinlich an seine Grenzen stoßen. Doch wie soll die Quarantäne im Land aufgehoben werden? Darüber denken die Behörden bereits nach. Eines steht jedoch fest: Die Lockerung der Beschränkung soll schrittweise erfolgen, um «die Auswirkung von jeder Maßnahme auf das Gesundheitssystem und insbesondere auf die Krankenhauskapazität» kontrollieren zu können. Es gelte zu verhindern, dass eine vorzeitige Rückkehr zur Normalität die Pandemie erneut auslöst.

Zwei Wochen zwischen jeder Etappe?

Daher sollen mindestens «zwei Wochen» zwischen jeder Etappe liegen, «um die Auswirkungen einer Maßnahme zu untersuchen, bevor eine weitere Maßnahme getroffen werden kann». Einerseits hänge die Auslösung der unterschiedlichen Etappen von der Zahl der besetzten Krankenhausbetten ab. Andererseits sei die Lockerung der Beschränkung auch mit dem Antikörpertest verbunden. Luxemburg gehört zu den ersten Ländern weltweit, die demnächst einen solchen Test anbieten wollen. Dieser soll die Immunitätsrate der Luxemburger Bevölkerung bestimmen: Je immuner die Bevölkerung, desto schneller könnten die aktuellen Maßnahmen aufgehoben werden.

Auch das Gesundheitssystem müsse an diese Immunitätsrate angepasst werden, damit Hausärzte ihre Praxen wieder routinemäßig öffnen und die Versorgungszentren abgebaut werden könnten. Dafür müsse jedes Ministerium seine Prioritäten in Bezug auf die wieder aufzunehmenden Aktivitäten auflisten. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, die Grundschulen wieder zu öffnen – unter verschärften Hygienemaßnahmen. Das wiederum würde Eltern ermöglichen, zur Arbeit zurückzukehren wodurch die Wirtschaft wieder angekurbelt würde. Und selbst wenn dies zu Neuinfektionen führen sollte, wären nicht-gefährdete Bevölkerungsgruppen betroffen – was sich wohl nicht belastend auf Krankenhäuser auswirkt.

(L'essentiel/jw)