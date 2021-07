«Pride Week» startet mit Gedenkzeremonie

Auch wenn sich die Zeiten gewandelt haben, sind Mitglieder der LGBTQI-Gemeinschaft (lesbisch, schwul, bi, trans, queer und intersexuell) immer noch Ziel von Gewalt und Hass. Mit einem Gedenken an die Opfer wurde gestern Abend in Esch/Alzette die Pride Week offiziell eröffnet.

«Alle Veranstaltungen der Pride-Woche finden öffentlich statt und werden auch in den sozialen Netzwerken gestreamt», erklärt Tom Hecker, Präsident des Vereins Rosa Lëtzebuerg, gegenüber L'essentiel. «Es ist eine sehr starke Botschaft, dass Luxemburg behauptet, eine ‹LGBTQI + Freedom Zone› zu sein», ergänzt Hecker, man müsse stolz darauf sein, wer man sei und das auch zeigen.

Dennoch gebe es Dinge, die verbessert werden könnten. So setzt sich Rosa Lëtzebuerg für den Schutz von Kindern und intersexuellen Menschen vor Zwangsoperationen ein. Aber auch die Abstammungsregelung für Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren ist für den Verein ein wichtiges Thema. Außerdem will man erreichen, dass in Luxemburg ein drittes Geschlecht anerkannt wird, für Menschen, die sich weder als männlich noch weiblich definieren. Durch zahlreiche Aktionen soll während der Pride Week auf die verschiedenen Themen aufmerksam gemacht werden.

(mm/L'essentiel)