Alle passen auf – «und dann sieht man diese Szenen»

Viele Bewohner Luxemburgs haben in den letzten Stunden in sozialen Netzwerken eine gewisse Nachlässigkeit unter der Bevölkerung angeprangert. Bilder und Videos, die am Freitagabend in der Hauptstadt aufgenommen wurden, zeigen eine Menschenmenge, die sich nicht mehr an die Abstandsregelung oder die Maskenpflicht hält.

Auf den Bildern ist zu erkennen, dass nur die Angestellten, insbesondere die Kellnerinnen Masken tragen. «Die Schouberfouer wird abgesagt, ebenso der Nationalfeiertag, die Kinder können ihre Freunde in der Schule nicht sehen, die Eltern machen schwierige Zeiten durch. Die meisten von uns gehen einfach zur Arbeit und dann gehen sie nach Hause. Und dann sieht man diese Szenen...», kommentierte ein junges Mädchen auf Facebook.

Die Polizei teilt auf Anfrage von L'essentiel mit, dass der gesunde Menschenverstand weiterhin vorherrschen müsse, auch wenn die Zahlen der Coronavirus-Pandemie im Land derzeit deutlich rückläufig sind. Zumal Wissenschaftler im Land erst aktuell darauf hingewiesen haben, dass «das Risiko einer zweiten Welle keine Hypothese, sondern eine wirkliche Gefahr ist».

(nc/L'essentiel)